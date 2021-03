L'ex arbitro Marelli: "Col Var il gol a Ronaldo non sarebbe stato assegnato"

Luca Marelli, ex arbitro, ha svelato una curiosità sull'episodio del gol fantasma in Serbia-Portogallo ai microfoni di 'Tutti convocati', su Radio24: "Se ci fosse stato il VAR, ma senza Goal Line Technology, non sarebbe stato assegnato il gol a Cristiano Ronaldo perché, pur essendoci la sensazione che sia entrato il pallone, non c'è un'immagine che lo chiarisca al 100%".

Perché non viene usata la GLT nelle qualificazioni a Qatar 2022? "Moldova, Gibilterra, San Marino, Andorra, per fare dei nomi, avrebbero difficoltà a permettersi economicamente la Goal Line Technology. Costa 100mila euro, non 500 euro. In Africa, ad esempio, solo il Sudafrica usa la GLT. C'è un problema a San Marino. Non ci sono gli stadi per avere l'altezza giusta per la Goal Line Technology. Il problema è che queste giornate stanno dimostrando l'importanza della tecnologia. Senza avremmo problemi tutte le domeniche".