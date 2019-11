L'ex arbitro Marelli: "Impossibile giudicare Calvarese, l'errore è del VAR Chiffi"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli: "All’ osservatore non compete decidere chi mandare in campo, non posso dire come ha arbitrato Calvarese, non c’è nulla sui falli di Callejon e Di Lorenzo, la colpa è di Chiffi che doveva segnalarlo a Calvarese non è compito del Var, quindi è una cattiva interpretazione del protocollo, Il Var deve essere una specializzazione, perché ci sono arbitri che sono specializzati ed altri che son o bravi lo stesso. Ieri sul rigore della Lazio e sul rigore del Lecce, la decisione giusta è quella che è stata presa, ma se si segue il protocollo il rigore del Lecce si doveva ripetere, quindi il Var ha penalizzato Lapadula ma i giocatori che hanno influenza l’area erano di competenza dell’arbitro che invece non si è accorto che i giocatori erano entrati in area di rigore. Qui sta diventando tutto molto difficile anche per me. Guardiola? Sul primo rigore ho un dubbio, ha creato un’occasione da rete quindi è molto interpretativo è un fatto accaduto molto dinamico, mentre per gli altri due episodi il primo c’era come tocco di mano."