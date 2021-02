L'ex arbitro Marelli sulla spinta a Mario Rui: "Il rigore è una roba seria, giusto lasciare correre"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24 il rigore non assegnato ieri al Napoli per la spinta di Scamacca su Mario Rui: "Il rigore è una roba seria, giusto lasciare correre per me. L'anno scorso ci siamo lamentati per i troppi rigori. Quest'anno siamo a 76 rigori, leggermente più bassi rispetto all'anno scorso ma comunque alti. Il problema sono gli arbitri, che hanno abituato ad assegnare rigori su dei contattini. Poi si va in Europa e questi rigori non vengono mai fischiati. In Italia vanno per terra tutti"