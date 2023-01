L’ex azzurro Altomare: “C’è una cosa che il Napoli non deve fare, sarebbe da pazzi”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Altomare, ex calciatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Altomare , ex calciatore: “Sono arrivato a Napoli che non avevo neanche 17 anni e sono stato accolto benissimo. Mi auguro con tutto il cuore che il Napoli riesca a prendersi grandi soddisfazioni. Tutto quello che sta facendo è meritato, è tutto un inanellarsi di cose che sono belle tra società, allenatore e staff. Quando si cambia perdi quello che conosci e non sai quello che arriva. Giocatori che nessuno conosceva, però chi sa fare il suo lavoro sa che quei giocatori possono rendere al massimo come stanno facendo Kvaratskhelia, Kim e Anguissa. È una squadra costruita bene. Chi ha operato lo ha fatto bene. I futuri campioni devono assorbire bene la tensione senza perdere l’obiettivo.

Kim mi sembra ritornato quello dell’inizio del campionato, è il leader in difesa indiscusso. Bisogna cercare di tenere sempre alta la concentrazione, vedi il Milan che magari a Lecce poteva pensare di andare lì a passeggiare, ma ha trovato una squadra ben organizzata e motivata. Quello il Napoli non deve fare, ma credo che queste cose non si possano tralasciare, sarebbe da pazzi. La comunicazione è essenziale, Spalletti sa che questa squadra ha degli obiettivi comuni e sta provando a spingere su quello. Sà che la squadra è forte e ha personalità e non butta via la palla. Queste sono indicazioni importanti per chi ha l’obiettivo di vincere lo scudetto.

Spalletti? Una volta l’ho conosciuto a Coverciano e mi ha fatto il corso di allenatore. Penso sia maturato tantissimo e l’esperienza porta a gestire le emozioni in modo diverso, lui lo sta facendo bene. È talmente divertente vedere una partita del Napoli che andare a trovare qualcosa da modificare mi sembra assurdo. Ogni partita mi crea e crea a tutti gli amanti di questa squadra emozioni forti”.