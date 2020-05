L'ex azzurro Castellini: "Al Napoli serve un portiere di esperienza, conosco le difficoltà..."

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: “Il miglior attaccante azzurro nel decennio 1970-80? Dico Savoldi con cui ho giocato assieme. Ha fatto tanti gol nel Napoli. Il difensore? Tengo conto molto anche delle amicizie. Burgnich è da mettere sempre, ma Bruscolotti ha dato tanto a questa società e se lo merita. A centrocampo metterei a pari merito Juliano e Montefusco per l’amore che hanno dato al Napoli. Ho un legame profondo con la città e in questo caso bisogna dare un pari merito. Al Napoli ci vuole un portiere di una certa esperienza, ho giocato per tanto tempo e conosco bene le difficoltà di questa piazza”.