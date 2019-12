L'ex azzurro Mannini: "Ho avuto Gattuso al Pisa, ma quel calcio non è applicabile in A"

Daniele Mannini, ex calciatore del Napoli, nel corso della sua lunga carriera (ancora in corso) ha vestito anche la maglia del Pisa. Il suo allenatore, all'epoca, era Gennaro Gattuso ed è proprio di lui che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con Gattuso al Pisa abbiamo giocato un campionato diverso da quello di Serie A, visto che eravamo in C. Non è applicabile il calcio della C in A e viceversa. Però sicuramente Gattuso sarà in grado di dare il giusto mix e fare uscire i valori tecnici del Napoli".