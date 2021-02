L'ex Baldini: "Chiellini non vede Rrahmani, vi spiego perché non è mai rigore"

Francesco Baldini, ex difensore del Napoli ed ex allenatore della Primavera della Juve, ha parlato a Tuttojuve: "Si vede chiaramente che Chiellini fa volume con le braccia come fa un difensore in area. Lui non vede Rrahmani, lo ha sentito dopo che lo prende. Se avesse cercato l'avversario di proposito sarebbe stato rigore tutta la vita, ma così non lo è mai. Ha semplicemente cercato di proteggere il suo portiere, queste erano cose che accadevano anche ai miei tempi. Addirittura venivano insegnate dagli allenatori stessi. Oggi fare il difensore è diventato davvero complicato, a mio figlio dirò di fare l'attaccante perché è più semplice".