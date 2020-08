L'ex Barça Edmilson: "Il Napoli dovrà scendere in campo senza paura, qualificazione è aperta!"

José Edmílson Gomes de Moraes, noto semplicemente come Edmílson, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match che vedrà di fronte la sua ex squadra, il Barcellona, ed il Napoli di Gattuso: "Sappiamo quanto il pubblico del Camp Nou può influire per la squadra di casa, la qualificazione è assolutamente aperta. Il Barcellona giocando in casa resta la squadra favorita. Il Napoli dovrà provare a scendere in campo e giocare come fatto in campionato nelle ultime partite, senza avere paura della squadra blaugrana".