L'ex biancoceleste Fuser sicuro: “La Lazio ha fatto il miglior affare con Sarri"

“Mancini ha un gran merito, quello di aver creato un gruppo straordinario. Fra gli azzurri c’è tanto affiatamento, e le vittorie hanno aiutato ad unire ancora di più questa squadra - queste le parole di Diego Fuser, ex calciatore, fra le tante, di Lazio e Parma, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”. Una Nazionale così forte, dal punto di vista della rosa, non si vedeva da tempo. I calciatori presenti oggi, quattro anni fa, non erano ancora al massimo della loro forma. Quando vieni criticato, aumentano gli stimoli. In questo momento, il più criticato è sicuramente Ciro Immobile. Speriamo che questa punzecchiata gli dia la scossa per segnare due gol stasera.

Credo che la Spagna sia alla nostra portata, gli azzurri possono giocarsela ad armi pari, e, se l’Italia giocherà come sa, non avrà problemi a passare il turno. Ho visto la nazionale di Luis Enrique giocare due volte ultimamente, mi sembra che già sia in atto un cambio generazionale. Della vecchia guardia sono rimasti solo Alba e Busquets. L’Italia ha già rifondato, del mondiale del 2006 non è rimasto più nessuno, quindi è un gruppo che è cresciuto insieme negli anni. Per vincere questi tornei, oltre alla bravura, serve anche la componente fortuna. Nel 1996, quando ero in Nazionale, sbagliammo un rigore contro la Germania con Zola. Ci fu un po’ di sfortuna, altrimenti quella squadra, ricca di tanti campioni, avrebbe potuto sicuramente fare di più.

Spinazzola ha fatto veramente molto bene, ed un po’ mi rivedo in lui. Peccato che si sia fatto male, l’Italia perde un calciatore molto importante, e una grande spinta sulla fascia sinistra. Un giocatore come lui mancherà alla Nazionale e mancherà tanto anche alla Roma. Per la squadra giallorossa sarà dura l’inizio di stagione senza di lui. Non saprei dire chi mi ha sorpreso di più in questa Nazionale. Tutta la squadra, anche chi subentrava dalla panchina, ha fatto il massimo.

Buffon che torna a Parma dopo 20 anni? Ricordo quegli anni, lottavamo proprio contro la Juventus per il titolo. Se Buffon sente ancora di poter dare qualcosa al calcio, ha fatto bene a continuare a giocare con il Parma. Valzer di panchine in Serie A, chi ha fatto il vero affare? Mi piace molto la scelta che ha fatto la Lazio di prendere Sarri”.