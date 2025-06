L’ex bianconero Rampulla: “La Juve doveva ripartire da Conte! Sono deluso…”

vedi letture

Nel corso di Fuori di Juve, trasmissione in onda su Radio bianconera, l'ex bianconero Michelangelo Rampulla ha affrontato la questione allenatore in casa Juventus: “Tudor a me piace perché è stato nella Juve e conosce bene alcune dinamiche di questo ambiente. Sono convinto però che in alcune squadre serva un tecnico esperto di un certo livello, sotto questo aspetto Mancini andrebbe bene. L'ex ct azzurro però non è amato dai tifosi della Juve, di questo sono certo, anche se poi quando arrivano le vittorie magari queste cose passano. Igor però può fare bene e credo alla fine si vada avanti con lui. Non avrebbe senso fargli dirigere la squadra al Mondiale per Club e poi esoneralo per prendere un altro tecnico".

Su Conte: "Sono deluso dal fatto che non sia tornato alla Juve: è un top coach, bisognava ripartire da lui perchè è uno dei migliori in circolazione. Ha un contratto con il Napoli e presumo non abbia potuto lasciare anzitempo il club partenopeo. Società? vedo molta confusione, darei più potere a Chiellini, non conosco Comolli".