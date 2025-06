Abbiati: "Allegri-Milan? Per vincere serve una cosa che Napoli e Inter hanno già..."

Intervistato dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Abbiati ha commentato l'approdo sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri: "Se è l'uomo giusto? Sì perché conosce l’ambiente, i tifosi, il Milan e la sua storia. È uno degli allenatori italiani che ha conquistato più scudetti e un vincente che con la Juventus ha sfiorato due volte la Champions perdendo solo in finale. Ha esperienza da vendere e non mi viene in mente nessuno più adatto di lui per ricostruire.

Dovrà tirarsi su le maniche. Una base c’è, ma il lavoro è molto perché i tifosi non sono contenti dopo l’ultima stagione finita fuori dalle coppe. Il Milan merita di stare sempre nelle prime quattro posizioni. Cosa serve per un ciclo vincente? Rimotivare lo zoccolo duro: l’Inter e il Napoli ce l’hanno e anche il Milan deve ritrovarlo. I calciatori che inizieranno la stagione dovranno capire subito la mentalità di Allegri. Se lo seguiranno e la società si muoverà per rinforzare la rosa, non ho dubbi che la cose andranno diversamente rispetto agli ultimi mesi. Tare sotto questo aspetto può essere un innesto molto importante perché è un uomo di calcio e conosce bene sia il mercato sia lo spogliatoio".