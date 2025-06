"Juve gioca in modo poco chiaro", Nesti ad ADL: "È pulita come il Napoli! C'è accanimento"

vedi letture

Lo storico giornalista Rai Carlo Nesti commenta sulle pagine di Tuttomercatoweb le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "Questo spazio mi consente, innanzitutto, di fare i complimenti, ad un grande Presidente, che si chiama Aurelio De Laurentiis. Due scudetti in 3 anni, 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana, ma soprattutto, oltre 20 anni di gestione impeccabile, con i bilanci costantemente in attivo. Una sola ombra: il processo-plusvalenze su Osimhen, che è ancora in corso, e dovrebbe portare ad una inevitabile sanzione. Il suo Napoli è autosufficiente da molte stagioni, e ha un monte ingaggi, che è la metà di quello di Inter e Juventus.

Coniugare competitività e sostenibilità non è una impresa da tutti. De Laurentiis recita anche un ruolo importante, in quella commedia all'italiana, che è il calcio nostrano, e la sua ultima stoccatina rientra nel gioco delle parti, come capitò agli Agnelli, Berlusconi, Moratti, Prisco e Viola. "Sapete qual è la differenza fra Napoli e Juventus, negli ultimi 10 anni? La Juventus non ha sempre giocato in maniera chiara, mentre il Napoli sì". De Laurentiis mi consentirà di rispondere, a questa stooccatina, con la mia stoccatina, sempre con il sorriso sulle labbra. Caro presidente, tenga presente che la Juventus, da Moggi, Giraudo, e Bettega in avanti, e cioè da 31 anni, si è trovata alle prese con qualcosa come 7 problemi giudiziari, di giustizia sportiva oppure ordinaria. Doping, Calciopoli, Gea, ultras, Suarez, stipendi e plusvalenze. In 3 di questi casi, Calciopoli, ultras e plusvalenze, si è registrato un palese accanimento, nei riguardi della società. La Signora del calcio è stata perquisita addirittura sotto la guepiere, alla ricerca di prove contro di lei. Con un trattamento di questo genere, pensa che la Juventus abbia ancora qualcosa da nascondere? Non pensa che i suoi dirigenti, o tesserati, abbiano imparato a temere persino la loro ombra, con il pericolo di commettere qualche passo falso? No, presidente. Io sono convinto che la Juventus sia pulita, come è pulito il suo bellissimo Napoli, e che le 2 squadre possano sempre contendersi la vittoria, lealmente, sul campo".