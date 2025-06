Stramaccioni su Chivu-Inter: "Accompagnerà il progetto. A Parma molto bene contro le big"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato del nuovo tecnico tecnico dell'Inter Cristian Chivu: "Di sicuro l’Inter con questa scelta non rivoluziona il progetto. Lo accompagna, con un allenatore vicino alla dirigenza e all’ambiente perché Ausilio lo conosce benissimo. Avrà il Mondiale per club come periodo importante di rodaggio e comprensione più profonda del gruppo. È questo non è un vantaggio da poco. Partite subito di alto livello.

Chivu al Parma? È stato bravo a cambiare pelle alla sua squadra e passare al 3-5-2 valorizzando le caratteristiche dei suoi calciatori. Ha fatto molto bene contro le grandi, ha bloccato Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina e battuto la Juve. Mentre ha faticato a dominare le partite contro squadre chiuse anche a causa dell’infortunio di Bernabé, con un centrocampo più muscolare che di grande qualità.

Fabregas? Cristian ha più esperienza di settore giovanile ad alto livello rispetto a Fabregas, mentre quest’ultimo ha qualche partita di Serie A in più. Ma parliamo di due profili molto simili come esperienza in panchina. Due grandi ex giocatori. Fabregas tecnico nerazzurro secondo me avrebbe portato a una piccola rivoluzione tecnica incidendo di più sul progetto, mentre con Chivu sono convinto che il progetto tecnico-tattico sarà più accompagnato".