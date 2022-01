L'ex Bogliacino sponsorizza Mathias Olivera: "Napoli, non lasciartelo scappare!"

Mariano Bogliacino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Io credo che il Napoli farebbe bene a prendere subito Mathias Olivera. E’ un calciatore forte che sta facendo molto bene lì in Spagna tra le fila del Getafe. Io penso che possa adattarsi bene al calcio italiano anche perché tutto sommato assomiglia un po’ a Mario Rui. Olivera è un calciatore che non si risparmia in fase offensiva e difende molto bene. Scudetto? Il Napoli è lì e deve crederci fino alla fine. Ovvio che servirà avere tutto la rosa a disposizione per giocarsela con tutti”.