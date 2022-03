L'ex Buriani: "Napoli-Milan non sarà decisiva per lo scudetto e la Juve può rientrare in corsa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan: "Quella di domenica sarà una partita importante. Per lo scudetto manca ancora tanto. Il Milan viene fuori da un derby giocato così e così, il Napoli ha in più una settimana intera di lavoro solo per il Milan. Mi auguro sarà una bella partita per tutti. Però mi sembra sia presto per definirla decisiva per il campionato. Favorita per lo scudetto? Dipenderà dagli impegni, dagli infortuni e dalla condizione fino a fine stagione. La Juventus credo che possa anche rientrare, bisogna vedere quelle tre davanti a che ritmi andranno. Dovessero mettersi dentro anche i bianconeri sarebbe una brutta gatta da pelare per tutti. Il Milan in questo momento ha perso lo smalto che aveva prima di Natale. L'assenza di Ibrahimovic, che incute sempre timore alla sua età, è stata importante".