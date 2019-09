L'ex Cagliari Pulga: "Maran schiererà il 3-5-2 per fronteggiare i 4 davanti del Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Penso che il Cagliari ha toppato la prima in casa, poi le altre ha fatto tre ottime gare, è una squadra in salute. I sardi hanno un centrocampo molto forte.



Con il Napoli Rog dietro le punte? Dipende Maran che situazione tattica farà, mi aspetto un 3-5-2 per contrastare i quattro attaccanti del Napoli.

Simeone? Il Cagliari era obbligato a cercare un altro attaccante, Simeone è partito alla grande, hanno fatto una scelta giusta però se gli ricapita un infortunio in avanti sono di nuovo in difficoltà



Cagliari? Il Cagliari ha la possibilità di arrivare nella parte sinistra della classifica, Maran ha adottato a Parma un 5-3-2 che anche a Napoli potrebbe essere uno schema tattico interessante



Scudetto? La Juventus è la favorita ma dovrà sudare per vincere. Quest’anno vedo un campionato bello fino alla fine con il Napoli che gioca un gran calcio mentre l'Inter è molto solida dietro. E' molto interessante anche il discorso salvezza dato che non ci sono squadre materasso".