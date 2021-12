L'ex Calaiò deluso: "Il Napoli mi aveva illuso, pecca ancora in maturità"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, esprimendo tutto il suo disappunto per l'ultimo passo falso degli azzurri in campionato: “Al Napoli sono mancati un mix di tante cose. Vedevi uno Spezia di ragazzini impazziti che andavano a 2000 e il Napoli che stava a guardare. Ho visto poca cattiveria sotto porta perché le occasioni ci sono state, c’è sempre un qualcosa durante l’anno che non va, tutto quello che ha fatto a Milano lo ha vanificato in una sola partita. Quest’anno mi sono illuso, vedevo un Napoli vincente con le piccole, adesso la situazione si sta capovolgendo. Questo dimostra che il Napoli pecca di maturità e mi dispiace, mi dispiace perché Spalletti, essendo un allenatore di spessore e di esperienza, doveva far capire ai ragazzi questa cosa. Era importante finire quest’anno secondo in classifica a 4 punti dall’Inter. Una squadra matura, che vuole vincere, anche se non riesce a portare a casa il bottino pieno riescono sempre a portare il punticino a casa e invece..."