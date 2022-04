L’ex Carannante: “Scudetto mancato? La colpa è dei giocatori, loro vanno in campo”

È il commento, misto tra sarcasmo ed amarezza, dell'ex giocatore del Napoli, Antonio Carannante, intervenuto a Club Napoli Night

"Sono deluso, sembrava che lo scudetto non ce lo potesse togliere nessuno. Me la prendo con i calciatori perché sono loro vanno in campo. Noi abbiamo vinto lo scudetto con Bigon...". È il commento, misto tra sarcasmo ed amarezza, dell'ex giocatore del Napoli, Antonio Carannante, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Chi era il sostituto di Di Lorenzo? Adesso gioca Zanoli, come si sente Malcuit? E Meret che da due anni non è tranquillo? Parlo di situazione mentale - ha osservato l'ex azzurro -: i giocatori che si sentono esclusi non possono giocare in certe partite. Mertens però deve giocare sempre. Avrà anche mezz'ora, ma rispetto ad altri giocatori ha gli attribuiti. Bagni con mezza gamba in campo cosa faceva? Se con Empoli e Spezia avessimo almeno pareggiato - ha concluso Carannante - saremmo più avanti: a volte meglio prendersi il punto che perdere".