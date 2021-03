L'ex Caruso su Rrahmani: "Non era quello di Udine, ma adesso non deve esaltarsi"

Nel corso di 'Radio Goal', Ciro Caruso, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Può fare solo che bene il rinvio di Juve-Napoli, per gli azzurri erano tre partite durissime in una settimana.

Milan-Napoli? Gattuso è un sanguigno che vuole sempre dimostrare di stare sul pezzo, mentre il Milan vuole restare attaccato al treno dello scudetto. Quindi assisteremo sicuramente ad una bellissima partita.

Rrahmani? E’ cresciuto nell’autostima, che è tutto per un calciatore. Quando sei in fiducia ti possono riuscire anche le giocate più difficili. Non era certo quello di Udine, ma adesso non deve esaltarsi. Deve cercarsi sempre di migliorarsi, non deve dimenticarsi che gioca in una piazza importante a livello di Juve, Inter e Milan”.