L'ex Crippa: "McTominay il più forte del campionato, ma il Napoli dipende da un altro giocatore"

Nel suo intervento ai microfoni di Tuttosport, l'ex scudettato partenopeo Massimo Crippa commenta così il duello-scudetto tra il Napoli e l'Inter: "Sicuramente il calendario è favorevole al Napoli. Oltretutto i nerazzurri hanno la Champions come distrazione, che può costare punti ed energie preziose. Mentre ora i partenopei, al netto di qualche assenza pesante per infortunio, sono tornati in buona condizione. Ecco perché mi aspetto che i giocatori azzurri possano fare fi lotto e potenzialmente vincerle tutte".

Questo Napoli è McTominay-dipendente? "Sarebbe facile dire di sì: parliamo di un giocatore fenomenale che sta facendo un sacco di reti. Gol che sono valsi punti pesanti nel momento decisivo della stagione. Lo scozzese è cresciuto rispetto al Manchester United: questo significa che ha trovato anche un grande allenatore come Conte, che ha saputo valorizzarlo al massimo. Adesso McTominay è il centrocampista più forte del campionato".

Invece chi ritiene sia stato il giocatore-chiave di questo Napoli? "Dico Lukaku. Non è quello straripante dei tempi dell’Inter, ma rimane un grandissimo. Il belga è stato determinante anche quest’anno ed è arrivato in doppia cifra di gol e di assist. Inoltre Romelu fa un lavoro incredibile per la squadra, un po’ oscuro ma preziosissimo. Per quello Conte l’ha voluto a tutti i costi".