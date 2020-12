L'ex De Nicola: "Napoli troppo più forte dell'Inter, non c'era paragone! Doveva vincere"

Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli, è intervenuto al Vg21 Mattina su Canale 21: "Gara di Milano? Il Napoli era troppo più forte dell'Inter, non c'era paragone, sia tecnicamente che fisicamente. Gattuso sta lavorando veramente bene. Il Napoli doveva vincere e lo dico, peccato perché si poteva salire in classifica. Sarebbero stati tre punti pesanti".