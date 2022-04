L'ex dir. Figc: "Multiproprietà Napoli-Bari? Dal 2024 non si potrà più, i De Laurentiis dovranno vendere"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC: "Napoli e Bari? I De Laurentiis decideranno cosa fare. In base ad una norma approvata dalla Federazione dalla stagione 2024/25 non potranno più avere la doppia proprietà. Decideranno loro se vendere il Napoli o il Bari, in base alle convenienze, gli interessi se e quando vendere quale società. Chiaro che non si possono paragonare le due società, il Napoli è una grande realtà del calcio europeo. Però bisogna rispettare la storia e le tradizioni di ogni singola piazza. All’inizio dei De Laurentiis sono stato critico perché per me avevano sottovalutato la piazza e rischiavano di farla diventare una succursale del Napoli. Non può essere per una questione di serietà e coerenza.

Devo dire che dopo i primi due anni di incertezze, i De Laurentiis hanno invertito la rotta e con i nuovi uomini sono arrivati i risultati. Non conoscevo Luigi De Laurentiis, ma qualche mese fa mi ha chiamato lamentandosi di quanto scritto da me per quanto riguarda la norma. Gli ho risposto 'Io scrivo quello che voglio, faccio il giornalista ed esprimo le mie opinioni. Non accetto lezioni sulla mia correttezza professionale e sul diritto di manifestare il proprio pensiero. Le dico di più, la doppia proprietà la condivido, la condividevo e voi, che avete avuto delle obiezioni, vi siete mossi tardi. Avete perso tempo perché sono mesi che la Federazione parla di eliminare la doppia proprietà, voi avevate all’interno della Lega Serie C il presidente Ghirelli, che è membro del Consiglio federale'. Il Napoli aveva all’interno della Lega Serie A due consiglieri federali. In quella sede avreste dovuto immediatamente sollevare la questione. Hanno perso un sacco di tempo, finché si è arrivati all’approvazione del Consiglio federale della norma contro la doppia proprietà.

Adesso si sono affidati all’avvocato Grassani per contestare la costituzionalità o la legittimità di questa norma. Vedremo cosa decideranno gli organi competenti. Non me ne vorranno gli amici napoletani, amo la città, ma da tifoso del Bari mi auguro, dopo aver criticato a suo tempo De Laurentiis, che decidano di puntare sul Bari vendendo il Napoli. Questa del Bari è anche una vittoria del calcio meridionale. In questo sprint finale, non essendo tifoso di nessuna in A, mi auguro che il Napoli, facendo tutti gli scongiuri, possa finire alla grande questo campionato. Ci siamo capiti (ride, ndr)”.