L'ex Domizzi: "Annata storta può capitare, a Napoli subito è stata fatta una tragedia"

Maurizio Domizzi, ex difensore azzurro, ha parlato della crisi del Napoli direttamente dagli studi di Sky Sport: "Il problema del Napoli è mentale. Negli ultimi dieci campionati è sempre stata la seconda o la terza squadra del campionato, un'annata storta può capitare. Forse è stata fatta una tragedia troppo presto per questa stagione. Chi ci dice che non si possa arrivare ai quarti o in semifinale di Champions League? Un minimo di calma in più doveva esserci, ma ormai la frittata è fatta".