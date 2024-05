L'ex ds Jacomuzzi: "Conosco Gasp, vedo difficile la convivenza con ADL"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente Assosservatori ed ex DS del Genoa

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente Assosservatori ed ex DS del Genoa: “Gasperini è un allenatore di grande spessore, ma la convivenza con De Laurentiis sarebbe un problema grosso. Diventa difficile da gestire se non gli viene data la possibilità di programmare e lavorare con gli uomini suoi, senza interferenze di dirigenza o presidenza. Quindi ADL dovrebbe rivedere il suo modo di comportarsi se intende davvero prendere Gasperini.

Manna? Può portare al Napoli tanto entusiasmo e tante novità. Un profilo giovane fa sempre comodo, perché metterà ordine e nuove energie. Dovrà poi essere bravo a lavorare con Gasperini, nel caso. Ho lavorato con Gian Piero a Genoa e vi assicuro non è facile, perché alle prime incomprensioni possono diventare problemi. I calciatori sono sempre sotto stress con lui, perché lavorano tanto in settimana. Si litiga spesso e il direttore deve intervenire per evitare che situazioni di campo diventino problemi grossi. Scamacca erede di Osimhen? Se dovesse arrivare Gasperini, può essere…”.