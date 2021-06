L'ex Fassone: "Gattuso? Ha fatto bene a separarsi da ADL, c'erano problemi personali"

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Gattuso e De Laurentiis potevano ricucire? Sono successe cose personali, dichiarazioni che non sono state apprezzate, per cui alla fine, pur avendo entrambi stima dell'altro, i due hanno fatto bene a separarsi. Spero che Rino trovi presto la panchina giusta".