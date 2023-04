L’ex Filardi: “Questo scudetto è goduria pura. Vincerne uno a Napoli vale come 10 altrove”

Massimo Filardi, ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Massimo Filardi, ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “A proposito del fallo di Gatti e del fallo su Lobotka ho sentito cose allucinanti, per questo il titolo è una pura goduria, la cosa bella è questa. Noi stiamo per vincere il 30esimo scudetto, vincere lo scudetto a Napoli è come vincerne 10 altrove, anche per tutti questi personaggi che remano contro. Finalmente, dopo quello che è successo nel 2018, lo scudetto della competenza, non dei soldi, un cambiamento di vento bellissimo e che ci voleva. Il Napoli è una squadra che non ha mai speculato sul risultato ma ha cercato di dominare sempre, con coraggio, anche in Champions.

Questa squadra resterà nella storia. Il Napoli non ha mai cambiato l’atteggiamento propositivo, contro il Milan resta qualche rimpianto per la Champions ma solo perché è arrivato a quella doppia gara in condizioni non fortunate. In Italia ha stracciato il campionato, con i tre attaccanti nel pieno delle forze anche in quella competizione avremmo asfaltato i rossoneri. Domenica sarò a Napoli, se gli azzurri battono la Salernitana vengo per godermi la città.

Il gol di Raspadori? E’ una caratteristica di questo gruppo avere un valore aggiunto dalla panchina. La rete è nata dalla giocata sull’asse Zielinski-Elmas-Raspadori, proprio i tre che sono subentrati: non è un caso, è stato uno dei segreti del Napoli tricolore”.