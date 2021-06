L'ex Garics: "Conoscevo una notizia su Hamsik. Spalletti è fortissimo"

Gyorgy Garcis, ex difensore austriaco di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Marte Sport Live: “Italia-Austria? Ci sono rimasto male di non giocare in nazionale, sarebbe stato bello esserci. Se riguardiamo il percorso della squadra e della qualificazione non è stato tutto molto brillante o tranquillo. Detto questo le critiche ci possono stare, ma i fatti parlano chiaro. L’Austria è agli ottavi degli Europei per la prima volta e ora le difficoltà sono tante, ma può giocarsi la partita.

Cosa deve temere l’Italia? Alaba è la punta di diamante ma in Austria gioca in un ruolo che lo limita un po’, praticamente come centrale o terzino. La forza della squadra è che si conoscono da tanti anni e c’è la stessa mentalità. Ovviamente non c’è nemmeno pressione perché la prima fase è stata superata, ora c’è l’Italia che non perde da 30 partite e non subisce gol da 11, non succede niente se non dovesse farcela.

Spalletti? Spero riesca a riprodurre un po’ della sua Roma anche a Napoli. Allenatore carismatico e veramente fortissimo, all’epoca fece il gioco più bello che si è visto in Italia. Hamsik? Sono sempre in contatto con lui, abbiamo un legame che non si è mai spezzato. Ci siamo sentiti prima della prima partita della Slovacchia, sapevo in anteprima che sarebbe andato a giocare in Turchia”.