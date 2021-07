L'ex Giordano su Insigne: "Non è al top, ma è troppo importante per l'Italia"

A parlare della Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Cosa si aspetta da Insigne?

"Non è al massimo della forma ma è sempre un punto di riferimento. E' uno dei tre registi di questa squadra, al pari di Jorginho e Verratti. E' un giocatore troppo importante per l'economia del gioco. Non è che se sbaglia una partita va tolto, così toglie anche sicurezze al giocatore".