L'ex Giubilato: "Il problema principale del Napoli è all'interno. Mertens unico leader"

David Giubilato, ex difensore azzurro, è intervenuto in diretta a 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

David Giubilato, ex difensore azzurro, è intervenuto in diretta a 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia: “Il problema principale del Napoli é all’interno, non ci sono giocatori di personalità con carattere. L’unico leader è Dries Mertens.

É un film già visto, mai come quest’anno era l’occasione giusta per vincere lo scudetto. Nel caso in cui Spalletti non venga riconfermato punterei su un allenatore come Roberto De Zerbi.”