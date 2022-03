L'ex Juve Birindelli: "Il Napoli mi diverte e spero vinca lo scudetto, ma l'Inter è favorita"

Alessandro Birindelli commenta la vittoria di ieri della Juventus in extremis contro la Fiorentina dopo una partita che pareva ormai destinata allo 0-0

Alessandro Birindelli commenta la vittoria di ieri della Juventus in extremis contro la Fiorentina dopo una partita che pareva ormai destinata allo 0-0. "Non è stata una gara ricca di emozioni - dice a tuttomercatoweb.com l'ex terzino bianconero - la tensione che c'era nel prepartita per il caso Vlahovic ha finito per coinvolgere tutti i giocatori e nessuna delle due voleva perdere. La Fiorentina è stata più coraggiosa, ma il pari alla fine mi sembra risultato più giusto. I viola hanno creato di più però a parte il palo di Ikonè la Juve non ha corso grandi pericoli e ha creato quell'occasione con Vlahovic. La Fiorentina è stata sbarazzina, la Juve più conservatrice".

La sua favorita per lo scudetto?

"Per me resta l'Inter per organizzazione e rosa ampia anche se spero nel Napoli per il mio amico Luciano Spalletti. Il Napoli peraltro è una squadra che mi diverte. Però l'Inter pare più avvantaggiata".