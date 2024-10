L'ex Juve Di Livio: "Napoli? Per vincere lo scudetto devono dare tutti molto di più"

L’ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha parlato, tra i vari temi, anche del Napoli: “Quando hai giocatori come Kvaratskhelia, la tattica la metti da parte. Non credo che Sarri criticherebbe i dribbling eccessivi di Kvara. E’ un giocatore che va allenato su determinati movimenti. Ma avercene calciatori che ti saltano l’uomo, ti tengono palla, che ti allungano la squadra. Gli avversari lo raddoppiano, perché è un giocatore davvero forte. Gudmundsson è un altro calciatore con queste caratteristiche".

Su Conte: "Conte non è ancora contento di quello che stanno facendo. E’ un perfezionista e fino a quando non si arriva al suo livello massimale, non sarà contento. Il Napoli non ha le coppe, ma per fare qualcosa di straordinario come vincere lo Scudetto, devono dare tutti molto di più. Quest’anno devono dare tutti di più. Lobotka ha una calamita tra i piedi. Avete visto Politano? Fa il quinto di destra. Quest’anno ci godiamo un campionato. Non sappiamo chi vincerà, ci sono delle squadre che daranno battaglia fino alla fine. E il Napoli è una di queste”.