L'ex Juve Mirkovic snobba il Napoli: "Per lo scudetto sarà lotta a due con l'Inter"

Il pensiero di Zoran Mirkovic, ex difensore bianconero dal 1998 al 2000 che in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com commenta le ultime vicissitudini in casa bianconera e non solo.

La Juve ha vinto, così come Inter e Napoli mentre l'Atalanta ha rallentato. E' un campionato, al momento, in cui le prime due hanno preso un po' di margine rispetto a tutte le altre.

"Sarà una lotta a due con l'Inter di Antonio che sta facendo una grande stagione. Lui è stato mio compagno di squadra ai tempi della Juventus e rivedo la stessa grinta e lo stesso atteggiamento che aveva da giocatore e da allenatore dei bianconeri, ha tanta energia e dalla panchina è come se fosse in campo. Le sue squadre sono sempre compatte e disciplinate. Credo che fino alla fine vedremo una lotta serrata tra le due formazioni, anche se la sconfitta di San Siro ha inferto un colpo a livello psicologico ai nerazzurri".

E il Napoli non lo vedi in corsa per il titolo?

"Il Napoli è un'ottima squadra, ma come dicevo vedo più Juve ed Inter fino alla fine. Atalanta? Mi fa molto piacere vedere la mia ex squadra competere per le zone più alte della classifica, Gasperini sta svolgendo davvero un buon lavoro e i suoi ragazzi lo seguono sempre".