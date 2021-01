L'ex Juve Sissoko: "Mi sarebbe piaciuto Osimhen in bianconero, ma è andato a Napoli..."

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', l'ex giocatore della Juventus Mohamed Sissoko analizza i temi caldi soffermandosi anche sull'attaccante azzurro Victor Osimhen.

Sull'acquisto in attacco: "È difficile trovare un giocatore forte che non sta giocando. A me sarebbe piaciuto che la Juventus prendesse Osimnhen che poi è andato al Napoli. A me piace molto Moussa Dembelé, secondo me potrebbe essere l'alternativa giusta a Dybala".