L'ex Juventus O'Neill: "Per mentalità bianconeri restano favoriti, ma c'è anche il Napoli"

Fabian O'Neill: idolo di Zinedine Zidane, stella del Cagliari e tanto altro. L'ex centrocampista ha affrontato dinanzi ai taccuini de La Gazzetta dello Sport il tema legato alla corsa scudetto: "Per l’attitudine al lavoro e la mentalità da vincenti per me la Juventus resta la favorita. Però la lotta per lo scudetto sarà aperta fino all’ultimo come mai negli ultimi anni. Vedo, in questo ordine, Inter, Milan e Napoli tra le squadre che più daranno del filo da torcere ai bianconeri".