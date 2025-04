L’ex Man United Rio Ferdinand consiglia: "Abbiamo bisogno di Osimhen"

La chiamata arriva da una leggenda. Per vincere serve un giocatore in grado di far gol. Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, è intervenuto per consigliare alla sua ex squadra la soluzione giusta per risolvere il problema in attacco: "Abbiamo bisogno di Osimhen. È qualcuno che ha esperienza e sa segnare gol. Qualcuno che possa mostrare a tutti questi giovani ragazzi del Manchester United come si fa".

L'attaccante nigeriano, dunque, potrebbe rappresentare la soluzione ideale dopo una stagione in cui i Red Devils hanno faticato molto: Joshua Zirkzee, che avrebbe dovuto cambiare l'attacco degli inglesi, non è riuscito ad inserirsi all'interno dei meccanismi, così come Rasmus Hojlund, che in due stagioni non è mai riuscito a far intravedere quanto mostrato in maglia Atalanta.

Non è escluso dunque che lo United possa affondare il colpo nelle prossime settimane e sfruttare la clausola che il Napoli ha inserito soltanto per l'estero. Difficile che il nigeriano possa rimanere in Italia dopo l'avventura al Galatasaray, l'intenzione è quella di aprire le trattative appena ci sarà la possibilità.