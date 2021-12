L'ex Milan Cafu: "Col Napoli mi aspetto una gara intensa, si giocano tanto!"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex difensore di Milan e Roma Marcos Cafù ha parlato della sfida di questa sera fra i rossoneri e il Napoli: "Che incontro mi aspetto? Bello intenso perché la posta in gioco è grande, anche se siamo ancora a metà campionato. Il Milan nonostante gli infortuni sta facendo una bella stagione: è stato eliminato dal girone di Champions, ma in Serie A è in alto e può vincere lo scudetto".