L'ex Mora: "Complimenti a Juan Jesus, c'è stata una grande dimostrazione"

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a 1 Station Radio: “Juan Jesus ha fatto molto bene contro il Verona, si è fatto trovare pronto, nonostante sia arrivato per fare il vice di Mario Rui. Mi è piaciuto, grande padronanza del ruolo e sotto l’aspetto fisico è stato pronto, quindi dobbiamo riconoscergli l’essere un professionista: se non si fosse allenato bene, non avrebbe reso.

Insigne? Non credo che la sua situazione contrattuale possa condizionarlo, anzi, finora ha fatto una grande stagione sia con la Nazionale che col Napoli. Sta trascinando gli azzurri a sognare lo Scudetto, dunque credo che il rinnovo sarà solo una questione burocratica. Noi tifosi azzurri teniamo tantissimo a lui, così come lui tiene alla città, per cui, se avesse già firmato, sarebbe stato meglio".