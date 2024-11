L'ex Pavarese: "Basta drammi e testa all'Inter, un incidente di percorso può starci"

“Smettiamola di fare drammi, se ci fosse stato gol sul tiro di Mc Tominay staremmo parlando di un'altra partita, credo comunque che un incidente di percorso possa starci, bisogna solo concentrarsi sulla gara con l'Inter, importante ma non determinante. Affronteremo - ha detto il dirigente sportivo Gigi Pavarese a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - i nerazzurri da primi della classe, consapevoli di essere una grande squadra. L'Atalanta è difficile da affrontare, avessimo avuto noi il piacere di andare in vantaggio sarebbe stato differente.

Lukaku? L'Atalanta lo ha limitato, anche nel non farlo partecipare al gioco, alla manovra, perché lui consente alla squadra di salire. L'Inter può permettersi il turnover in Champions, in previsione della gara con il Napoli, evidentemente più importante di quella con l'Arsenal. Inzaghi ha una rosa molto importante, con almeno 18 titolari, qualitativamente i nerazzurri sono i favoriti ma non li cambierei con il Napoli.

La Ma.Gi.Ca.? Per chi ha avuto il privilegio di vivere la quotidianità, posso assicurare che Antonio e Bruno erano tecnicamente fenomenali. Giordano era il più forte di tutti, dopo di lui solo Baggio e Totti, guai a chi me lo tocca”.