L'ex Pazienza: "Col Lecce saranno fondamentali intensità, ritmo e preventive"

vedi letture

“In Napoli-Lecce sarà molto importante l’intensità della gara, l’intensità con cui approccerà la squadra di Conte per scardinare la difesa avversaria. La palla – ha detto l’allenatore ed ex azzurro Michele Pazienza a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - dovrà girare velocemente per muovere la difesa salentina e per favorire le qualità di calciatori brevilinei come Ngonge e Neres, se giocheranno, e sfruttando la fisicità di Lukaku.

Il Napoli dovrà fare bene le preventive, perché se il Lecce si chiude bene e riparte può essere pericoloso, tenendo conto che gli azzurri dovranno fare di tutto per vincere questa gara. Lobotka è un calciatore su cui il Napoli ha puntato bene ed ha dato grandi risposte in passato. La sua assenza pesa, però ad un giovane come Gilmour fa concesso tempo e la possibilità di crescere anche disputando partite".