L'ex portiere Turci: "La prodezza di Meret contro la Juve spartiacque della gara"

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Turci, ex portiere della Cremonese: "Sulla carta la Cremonese non può rappresentare una trappola per il Napoli, ma molto lo faranno le motivazioni che gli azzurri metteranno in campo. Domani capiremo se la Coppa Italia è un obiettivo primario come il campionato per Spalletti e i suoi. Mettere in difficoltà questa squadra è un rebus per tutti, il Napoli ha ora un'autostima meritatamente altissima. Io temerei più il Napoli stesso che le sue avversarie, quando questa squadra gioca con la motivazione giusta è inarrestabile in Italia e in Europa.