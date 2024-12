L'ex Rosati: "Napoli in lotta scudetto? Una costante, c'è un presidente valido che investe"

Su Numero Diez è intervenuto l'ex azzurro Antonio Rosati, oggi preparatore dei portieri del Bologna.

Ripercorrendo le tue esperienze, ci potremmo soffermare sulla tua avventura a Napoli. In quegli anni sono arrivati i primi grandi trofei. Si può dire che la progettualità ambiziosa del club era nata proprio in quegli anni? “Sì, diciamo che io sono arrivato nel primo anno di Champions League del Napoli dopo le stagioni difficili in categorie inferiori. Anche in quel caso si vedeva la voglia della società di tornare fra i grandi. Ormai è una costante che il Napoli si trovi nelle prime posizioni e lotti da tempo per lo Scudetto e che, tolto qualche caso sporadico, disputi sempre la Champions League. C'è gente valida, a partire da un presidente valido che investe e cerca di portare sempre il club ad alti livelli”.