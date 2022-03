L'ex Saurini: "Contro il Verona Elmas e Lozano possono darti qualcosa in più”

"Contro il Verona, che gioca in un modo completamente diverso, ci sarà da preparare un altro tipo di gara".

Nel corso di 'Radio Goal', Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Come Spalletti gestirà dal punto di vista mentale la sconfitta contro il Milan? Premesso che il Napoli ha comunque tantissime chance di vincere il campionato, Spalletti è talmente esperto e bravo a superare queste situazioni che riuscirà a far superare questo shock. A Napoli si respirava l’aria della grande impresa, ma purtroppo non è stato così. Grandi meriti al Milan e a Pioli che ha preparato e gestito la gara in modo perfetto, ma questo non pregiudica il cammino futuro del Napoli.

Qualche cambio col Verona? Le partite vanno preparate sempre rispetto all’avversario. Contro il Milan il Napoli potrebbe essere anche stato un po’ sorpreso dall’atteggiamento dei rossoneri. Contro il Verona, che gioca in un modo completamente diverso, ci sarà da preparare un altro tipo di gara. Qualcuno un po’ appannato potrebbe riposare, un Lozano fresco ed Elmas potrebbero darti qualcosa di più.

Elmas meglio da esterno o da mezzapunta? L’ho visto giocare bene in entrambe le posizioni, è un jolly che Spalletti stima e l’ha utilizzato molto bene. Se magari si accentra insieme a Osimhen, creare il due contro due contro la difesa avversaria sarebbe letale per chi gioca contro il Napoli, siccome se il nigeriano parte è difficile da fermare. Spalletti è un maestro di strategie, penso che queste cose sono già nelle corde di un tecnico che ha dimostrato di essere un top.

Mertens dietro a Osimhen a Verona? E’ un’opzione in più, è un fuoriclasse che ha fatto la storia del Napoli. Può giocare tranquillamente da sotto punta. Bisogna capire che gara ha deciso di fare Spalletti contro la difesa a tre del Verona, una squadra difficile da incontrare che gioca uomo contro uomo a tutto campo”.