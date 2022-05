L'ex Saurini pazzo di Mertens: "E' un top player, ha dimostrato di essere ancora da Napoli"

Nel corso del TMW News è intervenuto Giampaolo Saurini con cui si è parlato del Napoli.

Nel corso del TMW News è intervenuto Giampaolo Saurini con cui si è parlato del Napoli. Da ex partenopeo (ha guidato la Primavera degli azzurri) ha detto: "Ci sono grandi rimpianti, il Napoli aveva una grandissima occasione per fare la storia, credo avesse tutte le carte in regola per giocarsela fino all'ultima giornata. L' obiettivo Champions è stato raggiunto però resta questo rammarico".

Come spiegarsi le sconfitte recenti soprattutto con l'Empoli? "Non so cosa sia successo, certo penso soprattutto ai ko con Fiorentina in casa ed Empoli, quando vinceva fino a dieci minuti dalla fine. Lì sono stati buttati via i sogni di gloria. Peccato perchè sono stati ottenuti risultati importanti pure in momenti di difficoltà visti gli infortuni. era stato gestito bene tutto e poi..."

Giusto ripartire anche da Mertens? "E' un top player, ha dimostrato tutto il suo valore anche a Napoli. E' un napoletano acquisito se si pensa che ha chiamato Ciro il suo figlio: merita il rinnovo e occorre ripartire da chi ha fatto vedere attaccamento alla maglia".

Osimhen potrebbe partire... "Se al Napoli arrivano grandi offerte, magari da 100 milioni per Osimhen, non è facile rifiutarle. Si fa una bella plusvalenza e si va prendere un altro centravanti di livello mondiale. Sono dell'idea che se arrivano determinate offerte è difficile trattenere certi giocatori".