L'ex Turrini pazzo di Osimhen: "Che spettacolo quando parte palla al piede!"

Francesco Turrini, ex centrocampista del Napoli, ha speso parole al miele per Victor Osimhen dopo l'amichevole con la Pro Vercelli ai microfoni di Canale 21: "Davanti alla porta deve lavorare sicuramente e Spalletti lo sta facendo, ma quando parte palla al piede Osimhen è davvero incredibile. Non è facile da fermare, o fai fallo o lo fai andare. E' bellissimo vederlo. Se le squadre avversarie alzano il pressing diventa devastante".