L’ex Valdifiori: “A Napoli mi trovai dinanzi ad una scelta quasi obbligata”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Valdifiori, calciatore della Vis Pesaro ed ex giocatore del Napoli.



Piotr Zielinski rifiuta i petroldollari sauditi e la migliore offerta della Lazio. Come commenta questa scelta? Cosa ha spinto Piotr a questa decisione?

“Napoli dà tanto ai giocatori. Anche Di Lorenzo affermò che molti giocatori che lasciano poi richiamano per tornare. A Napoli si respira un calcio passionale che in altre città non trovi. È stata una scelta di vita, come per Rui. Rifiutare i milioni dell’Arabia Saudita non è facile ma, dopo quanto fatto lo scorso anno, a Napoli certi azzurri saranno sempre dei re. Una scelta di cuore”.

Quanto sarebbe importante trattenere Osimhen?

“E’ un giocatore incredibile, trattenere lui ed i pezzi pregiati della squadra come Lobotka e Kvaratskhelia sarebbe importante. Sono calciatori che spostano gli equilibri. Riesce a fare reparto da solo e ad avvalersi ad una cattiveria incredibile, un qualcosa che si fa fatica a trovare in giro per l’Europa”.

Demme, lo scorso anno, ha avuto poco spazio ed oggi la sua permanenza è in bilico. Quanto è difficile restare concentrato in questa situazione? Se fosse nei panni del tedesco resterebbe in azzurro?

“Sono scelte personali che dovrà valutare anche insieme al nuovo allenatore. Quando ero in azzurro mi trovai dinnanzi ad una scelta quasi obbligata. Anche se ti trovi benissimo in città e vai via a malincuore devi fare delle considerazioni, e con Jorginho e Diawara il mio impiego ne avrebbe inevitabilmente risentito. Il tedesco, con Gattuso, aveva fatto un campionato straordinario. Ogni annata con un nuovo allenatore è a sé”.