L’ex Valdifiori: “Scudetto? Lotta fino all’ultima giornata, incrocio le dita e spero nel Napoli”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha affrontato la Fiorentina che è una squadra che gioca molto bene al calcio e porta avanti le idee di italiano col possesso palla. Nell’arco della stagione può capitare di trovarsi a preparare delle gare e poi sul campo sono tutta un’altra storia, e stavolta purtroppo il Napoli ha perso.

Scudetto? E’ un campionato equilibrato, sarà fino alla fine una bella lotta. Spero che alla fine vinca il Napoli e si mantenga l’equilibrio attorno alla squadra che ha bisogno della sua gente. Fino all’ultima giornata bisogna lottare perché è un obiettivo importante e i giocatori del Napoli lo sanno.

Voglia di vincere dei miei ex compagni? Avranno tantissima voglia, perché hanno sposato un progetto a Napoli e sono legati tantissimo alla città. Vincere sarebbe la ciliegina sulla torna per tutti i sacrifici che hanno fatto in questi anni e per le volte che ci sono andati vicini. Incrociamo le dita e speriamo che possano farcela”.