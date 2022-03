L'ex Verona Maietta avvisa: "L'Hellas ha la testa libera, se la gioca con tutti"

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex calciatore tra le altre di Verona e Bologna Domenico Maietta

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex calciatore tra le altre di Verona e Bologna Domenico Maietta: “Tudor ha preso la squadra in corsa da Di Francesco. L’ex mister ha avuto problemi legati al fatto che la squadra era stata costruita per le caratteristiche di Juric. Tudor è stato bravo a ridare il gioco e le peculiarità che si vedevano con Juric. Si sono ripresi e stanno facendo un campionato eccellente, se la possono giocare con tutti. Hanno già raggiunto la salvezza e giocheranno con la testa libera, magari puntando un po’ più in alto”.

Numeri incredibili per Berardi al Sassuolo. Lo vedresti bene al Napoli vista anche la stagione ‘annebbiata’ degli esterni?

“Sono 2/3 anni che sta facendo benissimo. A Sassuolo sta bene, ha le chiavi del gioco della squadra. Tra i migliori d’Europa non lo so, ma sicuramente può diventarlo. Io credo che stia facendo vedere cose impressionanti. Per il modo in cui gioca il Napoli, uno come lui, ci starebbe alla grande con le sue caratteristiche”.

Un pensiero su due giocatori che conosci bene: Traoré e Parisi.

"Io ho un debole per Traoré, sia per il calciatore che per il ragazzo che è straordinario. L’ho conosciuto ad Empoli quando era davvero giovane. Per me può fare grandissime cose ed è assolutamente pronto per un top club. Parisi? Ho avuto la fortuna di finire a Empoli e affiancare il vice direttore. Io credevo che, fisicamente, non fosse pronto, ma mi sono sbagliato. Fabiano deve ambire ad una carriera importante; deve alzare il proprio livello senza bruciare le tappe per poi finire in un top club. Credo che abbia un gran bel futuro”.