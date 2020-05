L'ex viola Nappi ricorda: "Finale Coppa Uefa con la Juve fu pilotata, non ho problemi a dirlo!"

L’ex viola Marco Nappi è stato il protagonista di una diretta Instagram con il canale ufficiale della Fiorentina in cui ha raccontato: "La finale contro la Juventus? Fu una partita pilotata, non ho problemi a dirlo. Il gol di Casiraghi, in qualsiasi altro stadio, sarebbe stato annullato. Tutti sapevano che Avellino era un feudo juventino. Abbiamo giocato due partite in trasferta, quella di Avellino è stata la giornata più brutta della mia carriera, fu una delusione. Ci diedero la medaglia d’argento che non so nemmeno dove sia".