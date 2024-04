L'ex Volpecina: "Zirkzee è l'erede perfetto di Osimhen, può diventare un fuoriclasse"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli: “La partenza di Osimhen crea problemi, perché non sarà facile rimpiazzarlo. Da solo ha risolto tante partite e trovarne un altro alla sua altezza è complicato. Zirkzee mi piace molto, ha tecnica e intelligenza: potrebbe essere l’erede perfetto, fossi nel Napoli farei di tutto per prenderlo. Pur avendo caratteristiche diverse da Osimhen, è destinato a diventare un fuoriclasse.

Natan scomparso? Anche Mazzocchi è scivolato fuori dalle rotazioni, Natan non è l’unico. Ora ad Empoli la difesa sarà in emergenza e Calzona dovrà fare per forza delle scelte alternative. La Champions ormai è quasi impossibile, ma bisogna chiudere la stagione almeno raggiungendo l’Europa League. La squadra non ha mollato, ma è davvero in difficoltà. Sono sicuro che questo sia il loro massimo attuale, più di questo ora non riescono a dare. E ci sta, perché l’anno scorso hanno dato il 150% e ora ne stanno pagando le conseguenze tra rifiato e appagamento. Le avversarie adesso corrono il doppio e lo si vede quando affrontano il Napoli, che invece commette tanti errori e concede troppi gol. Speriamo che quest’anno sia stato da lezione per il prossimo”.