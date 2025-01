L’idea di Adani per il dopo-Kvara: “Ndoye non basta! Se sono Conte ci provo per Mudryk”

L’ex calciatore e oggi opinionista Lele Adani, nel corso di Viva el Futbol, s’è così espresso sul caso Kvaratskhelia, attaccante del Napoli che in questa sessione di calciomercato ha chiesto la cessione: “Kvara s’è impegnato, anche se non è riuscito a dare il massimo, ma non per impegno. Ma il Napoli è primo, quel gruppo comunque segue Conte e che sia chiaro, Conte non lo accontenti con Ndoye. Conte dà la lista, non molla un campione del 2001 pagato 75mln dal Psg. Entrano 75, esce lui, bisogna spenderne 75. Non li puoi spendere, ma spendi almeno 50.

Il Napoli non so se vincerà o meno, ma andrà in Champions e devi rinforzarlo. Nel giochino dei nomi, io non so per quanto tempo ancora Mudryk sarà squalificato. Il nostro amico De Zerbi l’ha avuto, io se sono Conte ci provo e ci lavoro. Con quei soldi prendi giocatori tipo Lookman, uno dei più forti che ci sono. Se vuoi andare su uno più giovane, allora c’è Nusa che però adesso non è Lookman. Zhegrova? Ad Antonio piace, poi Galeno è un livello consolidato. Tolto Lookman che è al primo posto”.